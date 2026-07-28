اختفاء لاعب أردني خلال بطولة دولية في أميركا - تفاصيل

خبرني - أصدرت شرطة جامعة رايس (Rice University) في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية تنبيهاً للبحث عن الرياضي الأردني ربيع عطا جمعة القق (Rabe'e Ata Juma'a Alqaq)، الذي اختفى أثناء مشاركته في بطولة "جينيون كاب" (Genuine Cup) الدولية لكرة القدم المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت وسائل إعلام أميركية تفاصيل اختفاء القق ومواصفاته :

شوهد لآخر مرة حول منتصف الليل (بين ليلتي السبت والأحد)، حيث أخبر مدربه وزملاءه بأنه ذاهب للسير قليلاً، لكنه لم يرجع إلى غرفته ولم يحضر وجبة الإفطار في الصباح التالي.

المواصفات والتعرف: كان يرتدي قميصاً (تيشيرت) باللون الأزرق الفاتح وبنطالاً أسود. وأوضحت الشرطة أنه لا يتحدث اللغة الإنجليزية.

طلب السلطات: دعت شرطة الجامعة أي شخص يراه أو يملك معلومات عن مكان وجوده إلى الاتصال بهم فوراً.