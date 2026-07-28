هاتف vivo X300 E.. تعرف على المواصفات والسعر وأبرز المميزات

خبرني - أطلقت شركة فيفو رسميا أحدث هواتفها ضمن سلسلة X300 في الصين، إذ يأتي هاتف vivo X300 E مزودا بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 ونظام كاميرا خلفية ثلاثية مدعوم بتقنيات Zeiss.

ويتميز الهاتف vivo X300 E بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة توفر دقة 1.5K، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 5000 شمعة.

كما يضم الهاتف vivo X300 E مستشعرا لبصمة الإصبع يعمل بالموجات فوق الصوتية ومدمجا أسفل الشاشة.

مواصفات الهاتف vivo X300 E

وفقا لموقع GSMArena، يعمل هاتف vivo X300 E بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، ويأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X ووحدة تخزين من نوع UFS 4.1، كما يعمل بنظام التشغيل OriginOS 6 المستند إلى Android 16 فور إخراجه من العلبة.

وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف نظام كاميرا خلفية ثلاثيا مدعوما بتقنيات Zeiss، يشتمل على مستشعر رئيسي Sony IMX921 بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا تقريب (telephoto) من نوع "بيريسكوب" Sony IMX882 بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميغابكسل.

أما في الجهة الأمامية، فيحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي Samsung JN1 بدقة 50 ميغابكسل تدعم ميزة التركيز التلقائي.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 7200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 90 واط، كما يتميز بمكبرات صوت ستيريو وتصنيف IP69.

وتشمل خيارات الاتصال: Wi-Fi 7، ودعم شبكات الجيل الخامس (5G) وشريحتين، وBluetooth 5.4، وGPS، وNFC، بالإضافة إلى تزويده بمُرسل للأشعة تحت الحمراء (IR blaster).

يصل سمك هاتف vivo X300 E إلى 7.99 ملم ويزن 203 غرامات، وذلك حسب خيار اللون، إذ يتوفر الهاتف بألوان: الأسود، والأبيض، والبرتقالي.

أسعار الهاتف vivo X300 E