أمريكا تعلن إطلاق أول قوة مهام ثنائية مع الإمارات للذكاء الاصطناعي العسكري

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل أول قوة مهام ثنائية تُعنى بتسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية.

ومن المقرر أن تنطلق قوة المهام، التي تحمل اسم "تالون سينابس" (Task Force Talon Synapse)، رسميًا خلال الأسابيع المقبلة. وسيتمركز فريق العمل في أبوظبي، ويضم نحو 20 خبيرًا أمريكيًا وإماراتيًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأمن السيبراني، وفق بيان لـ"سنتكوم".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر قوله "يمثل هذا إنجازًا تاريخيًا في إطار تعاوننا مع أحد أكثر شركائنا الإقليميين كفاءة، بهدف تسريع توظيف أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لدعم قواتنا العسكرية. ونتشارك مع شركائنا الإماراتيين التزامًا راسخًا بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يعزز الابتكار بسرعة وعلى نطاق واسع".

وكان كوبر قد بحث، العام الماضي، مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، فكرة إنشاء هذه القوة، وفق البيان.

كما عقدت القيادة المركزية الأمريكية، خلال زيارة إلى المنطقة الشهر الماضي، اجتماعات مع قادة شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومسؤولين إماراتيين في قطاع الدفاع.

وستركز قوة المهام على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات دعم الاستخبارات، وحماية البنية التحتية الحيوية، ورصد البيئة الأمنية في المنطقة، بحسب البيان.