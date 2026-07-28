فضيحة تطارد Claude.. محادثات المستخدمين تظهر في بحث غوغل

خبرني - تمكنت محركات بحث جوجل لفترة وجيزة من فهرسة عدد غير معروف من المحادثات العامة التي أُجريت عبر روبوت الدردشة Claude التابع لشركة Anthropic، ما أثار مخاوف واسعة بشأن خصوصية المستخدمين بعد ظهور محادثات تضمنت معلومات شديدة الحساسية في نتائج البحث.

وكشف مستخدمون أنهم عثروا بسهولة على محادثات احتوت على سجلات طبية، ووثائق عمل داخلية، وبيانات شخصية، بينها أسماء أطفال وأرقام هواتفهم، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بمشاركة محادثات الذكاء الاصطناعي عبر الروابط العامة.

وتعود المشكلة إلى ميزة مشاركة المحادثات في كلود، والتي تسمح للمستخدم بإنشاء رابط عام يتيح للآخرين الاطلاع على المحادثة أو على ما يُعرف بـ”العناصر” (Artifacts)، وهي مستندات وتطبيقات تفاعلية يتم إنشاؤها داخل المنصة.

ورغم أن الخدمة تُحذر بوضوح من أن أي شخص يمتلك الرابط يمكنه الوصول إلى المحتوى، فإن كثيرًا من المستخدمين كانوا يعتقدون أن هذه الروابط ستظل مقتصرة على الأشخاص الذين يرسلونها إليهم.



اكتشاف عبر Reddit

بدأت القصة عندما لاحظ مستخدمو منصة Reddit أن استخدام أوامر بحث محددة في غوغل يُظهر صفحات مشاركة عامة خاصة بكلود، لتظهر معها عشرات المحادثات التي أصبحت قابلة للوصول مباشرة من خلال نتائج البحث.

لكن بحلول ظهر يوم الاثنين، اختفت تلك النتائج، ما يشير إلى إزالة الصفحات من فهرس غوغل، رغم أن غوغل أو أنثروبيك لم توضحا رسميًا الطريقة التي جرى بها حل المشكلة.

أنثروبيك: المستخدم هو من يجعل المحادثة عامة

وفي تعليق لموقع TechCrunch، أوضحت المتحدثة باسم شركة أنثروبيك، آمي روثرهام، أن المستخدمين هم من يقررون نشر محادثاتهم للعامة.

وقالت إن الشركة لا توفر أي أدلة أو خرائط لمحركات البحث تساعدها في العثور على هذه المحادثات، موضحة أن روابط المشاركة لا يمكن تخمينها، لكنها تتحول إلى صفحات ويب عامة بمجرد مشاركة الرابط، وبالتالي يمكن لمحركات البحث أو الخدمات الخارجية أرشفتها إذا أصبح الرابط متاحًا على الإنترنت.

وأضافت أن المحادثات التي تُشارك عبر رابط مباشر لا تظهر في نتائج البحث ما لم يقم شخص ما بنشر ذلك الرابط في مكان يمكن لمحركات البحث الوصول إليه.

بيانات حساسة ظهرت في العلن

وقبل إزالة الصفحات من نتائج البحث، تمكن المستخدمون من العثور على محتوى يتضمن سجلات طبية، ووثائق شركات مخصصة للاستخدام الداخلي، وملفات تضم أسماء أطفال وأرقام هواتفهم، إلى جانب شفرات برمجية وملاحظات عمل خاصة بموظفين.

وأثار ذلك تساؤلات حول مدى إدراك المستخدمين لطبيعة الروابط العامة، وإمكانية وصول محتواها إلى جمهور أوسع بكثير مما يتوقعون.



غوغل: نحن نفهرس ما يتيحه أصحاب المواقع

من جهتها، أكدت جوجل أن محرك البحث لا يفهرس سوى الصفحات التي يتيحها أصحاب المواقع للعامة.

وقال المتحدث باسم الشركة، نيد أدريانس، إن جوجل لا تحدد ما إذا كانت الصفحة عامة أم لا، وإنما تعتمد على إعدادات الموقع نفسه، مشيرًا إلى أن الشركة توفر أدوات تمنع الزحف أو الفهرسة عندما يختار أصحاب المواقع استخدامها، وتحترم محركات البحث هذه التعليمات.

حادثة ليست الأولى

ولم تكن هذه الواقعة سابقة من نوعها، إذ شهد العام الماضي ظهور مئات محادثات كلود في نتائج محركات البحث لفترة قصيرة قبل أن تختفي لاحقًا، كما رصد باحثون حالات مشابهة على منصات أخرى تقدم خدمات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وتنصح أنثروبيك المستخدمين بمراجعة جميع الروابط العامة التي أنشؤوها عبر قسم الخصوصية في إعدادات كلود، ضمن قائمة المحادثات المشتركة، مؤكدة أن الحادثة تذكر الجميع بأن أي محتوى يُنشر عبر رابط عام قد يصبح متاحًا لجمهور أوسع بكثير مما يتوقعه صاحبه.