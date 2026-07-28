البدور: أكثر من 45 ألف تقرير أشعة عن بُعد أنجزها مركز الصحة الرقمية

خبرني - أكد وزير الصحة إبراهيم البدور، أن مركز الصحة الرقمية أسهم منذ افتتاحه قبل عام في تقديم خدمات طبية عن بُعد، ساعدت في التخفيف على المرضى، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتحقيق وفر مالي من خلال إدارة المخزون الطبي والأسرّة في المستشفيات الحكومية.

وقال البدور، خلال إيجاز قدمه في اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، إن المركز يضم وحدة لغسيل الكلى وأخرى للعناية الحثيثة مرتبطتين مع 12 مستشفى، إضافة إلى ربط وحدة الأشعة الرقمية في المركز مع 19 مستشفى، ووحدة الطبابة عن بُعد مع 3 مراكز صحية.

وأضاف أن المركز أجرى حتى الآن أكثر من 45 ألف تقرير أشعة عن بُعد، وتابع ما يزيد على 55 ألف جلسة غسيل كلى، وأشرف على أكثر من ألفي حالة في وحدات العناية الحثيثة، إلى جانب تقديم مئات الاستشارات التخصصية للمستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به.

وأكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا دوريًا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الثلاثاء، أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية، والاستمرار في توظيف الإمكانيات التكنولوجية والتقنية لتجويد الخدمات الصحية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار سموه، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم مكانة الأردن كبيئة حاضنة للشركات الناشئة في المجالات الرقمية والتكنولوجية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سير العمل في مشاريع المجلس قيد التنفيذ، ومناقشة الخطط المستقبلية في مختلف المجالات، خصوصا المتعلقة بالتعليم، إلى جانب متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.