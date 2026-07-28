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ولي العهد يؤكد توظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات الصحية

  • 28 تموز 2026
  • 17:13
ولي العهد يؤكد توظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات الصحية

خبرني - أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اليوم الثلاثاء، أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية.

وأشار سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، إلى أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية والتقنية لتجويد الخدمات الصحية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقدم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إيجازا حول الخدمات التي يقدمها مركز الصحة الرقمية منذ افتتاحه قبل عام، ودوره في تقديم خدمات طبية عن بعد تسهم في التخفيف على المرضى، وتجويد الخدمات الصحية، وتحقيق وفر مالي من خلال إدارة المخزون الطبي وإدارة الأسرّة في المستشفيات الحكومية.

وبين البدور أن المركز يضم وحدة لغسيل الكلى وأخرى للعناية الحثيثة مرتبطتين مع 12 مستشفى، في حين تم ربط وحدة الأشعة الرقمية في المركز مع 19 مستشفى، بينما ترتبط وحدة الطبابة عن بعد مع 3 مراكز صحية.

ولفت البدور إلى أن المركز أجرى حتى الآن أكثر من 45 ألف تقرير أشعة عن بعد، وتابع ما يزيد على 55 ألف جلسة غسيل كلى، وأشرف على أكثر من ألفي حالة في وحدات العناية الحثيثة، وقدم مئات الاستشارات التخصصية للمستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به.

ووجه سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، بوضع خطط تنفيذية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة الأردن كبيئة حاضنة للشركات الناشئة في المجالات الرقمية والتكنولوجية.

كما جرى خلال الاجتماع بحث سير العمل بمشاريع المجلس قيد التنفيذ ومناقشة الخطط المستقبلية في مختلف المجالات، خصوصا المتعلقة بالتعليم.

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