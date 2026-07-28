عاجل : محققان إيرلنديان زارا عمان الأسبوع الماضي لمناقشة الاشتباه بقتل اردني لأميركية 



خبرني - قالت وسائل إعلام عالمية ان ضابطين رفيعي المستوى من الشرطة الإيرلندية زارا العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي وعقدا اجتماعات مع مسؤولين في إطار التعاون بين البلدين بشأن التحقيق في جريمة قتل أميركية في إيرلندا ويشتبه اردني بارتكابها .

وأكد مفوض الشرطة الإيرلندية، جاستن كيلي، أن اثنين من كبار محققي الشرطة التقيا مسؤولين أردنيين للحصول على إحاطات خبرني حول سير التحقيق، مشيداً بمستوى التعاون الذي أبدته السلطات الأردنية.

واعلن الأردن توقيف المشتبه به في قتل الاميركية عقب نحو 24 ساعة من عودته من إيرلندا .

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرلندية مذكرة توقيف بحقه، كما لم تطلب رسمياً احتجازه ولا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين الأردن وإيرلندا ويسمح الـقانون الجنائي الاردني خبرني في بعض الحالات، بمحاكمة المواطنين الأردنيين عن جرائم يُزعم ارتكابها خارج المملكة، شريطة أن يكون الفعل يُعد جريمة أيضاً بموجب القانون الأردني.

وبحسب الشرطة الإيرلندية، تعرضت جيمي كارني لاعتداء داخل منزلها في مدينة كيلارني بمقاطعة كيري، مساء 6 حزيران، قبل أن تُعثر عليها متوفاة في اليوم التالي بالتزامن مع مغادرة صديقها الأردني أيرلندا عائدا إلى الأردن عبر تركيا.