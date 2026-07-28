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نسخة مقرصنة من «الأوديسة» تحصد ملايين المشاهدات على X

  • 28 تموز 2026
  • 16:49
نسخة مقرصنة من الأوديسة تحصد ملايين المشاهدات على X

خبرني - حصدت نسخة مقرصنة من فيلم «الأوديسة» أكثر من 2.1 مليون مشاهدة على منصة X خلال ساعتين ونصف من نشرها، قبل حذفها بعد تحرك شركة الإنتاج.


نسخة كاملة بجودة عالية
ووفقاً لمجلة «فارايتي»، ظهر في 25 يوليو منشور على منصة X تضمن النسخة الكاملة للفيلم بجودة عالية، مرفقاً بتعليق يشير إلى تحميل نسخة كاملة منه على المنصة.

وقالت شركة «يونيفرسال بيكتشرز» في بيان للمجلة: «علمنا بالنشر غير القانوني للفيلم، وبدأنا على الفور إجراءات حذفه، نحن نتعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بمنتهى الجدية».

وأضافت التسريب لم ينعكس سلباً على أداء الفيلم في شباك التذاكر، إذ يواصل تحقيق إيرادات قوية منذ بدء عرضه.


الأوديسة

وبدأ عرض فيلم «الأوديسة» عالمياً في 17 يوليو، محققاً 264.1 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ليحقق أكبر افتتاح في مسيرة المخرج كريستوفر نولان السينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من مات ديمون، وتوم هولاند، وآن هاثاواي، وزندايا، وروبرت باتينسون، وتشارليز ثيرون. ويستند الفيلم إلى الملحمة الإغريقية الشهيرة التي تروي رحلة أوديسيوس، ملك إيثاكا، في محاولته العودة إلى زوجته بينيلوبي بعد انتهاء حرب طروادة

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