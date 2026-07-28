هل تناسبك جراحة الليزك؟.. شروط أساسية قبل اتخاذ القرار

خبرني - تُعد جراحة تصحيح النظر بالليزك (LASIK) واحدة من أكثر العمليات الجراحية إقبالًا للراغبين في الاستغناء عن النظارات الطبية والعدسات اللاصقة.

وعلى الرغم من نتائجها المذهلة وسرعة التعافي منها، إلا أنها لا تناسب الجميع وتتطلب تقييمًا دقيقًا قبل اتخاذ القرار.

كيف تعمل جراحة الليزك؟

تهدف العملية إلى تعديل شكل القرنية (الطبقة الشفافة في مقدمة العين) لإعادة توجيه الضوء ليسقط بدقة على الشبكية، ما يصحح عيوب البصر مثل قصر النظر، وبعد النظر، والانحراف (الاستجماتيزم).

يقوم جراح العيون بإنشاء طية نسيجية رقيقة (Flap) في القرنية، ثم يستخدم الليزر لإعادة تشكيل الطبقة الداخلية قبل إعادة الطية إلى مكانها.

من هم المرشحون المثاليون للعملية؟

تتطلب الجراحة توافر شروط أساسية لضمان سلامة العين والوصول للنتائج المرجوة:

أن يكون العمر 18 عامًا أو أكثر مع استقرار درجة الرؤية لمدة عام على الأقل.

ألا تكون درجات ضعف النظر حادة بشكل مفرط.

تمتع القرنية بسمك كافٍ يسمح بإعادة تشكيلها دون التأثير على استقرارها.

خلو العين من الأمراض المزمنة كالجفاف الشديد أو التهابات جفون العين.

موانع طبية

يُنصح بعدم إجراء العملية لمن يعانون من أمراض تؤثر على التئام الجروح مثل السكري أو أمراض المناعة الذاتية، أو أثناء فترات الحمل والرضاعة.

مدة التعافي

تتميز العملية بسرعة التعافي؛ إذ يستطيع معظم المرضى العودة لنشاطاتهم اليومية والقيادة في اليوم التالي للعملية، بينما يحتاج الاستقرار النهائي للرؤية من شهر إلى ثلاثة أشهر.