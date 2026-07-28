الأردن وتركيا يحذّران من التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، الثلاثاء، التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد، إضافة إلى التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الصفدي وفيدان في اتصالٍ هاتفيٍّ أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.

كما حذّر الوزيران من التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تكرّس الاحتلال وتقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل.

كما جدّدا إدانتهما الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ورفضهما كل محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأكّد الوزيران ضرورة تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتثبيت الاستقرار في غزة.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.