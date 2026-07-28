الشواربة يوافق على تنقلات واسعة في أمانة عمان - أسماء وتفاصيل

خبرني - وافق رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة على تنسيب مدير المدينة المهندس نبيل الجريري على مايلي اعتباراً من تاريخه.

نقل المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة المهندس / غازي فلاح عيد الحديد الى مرتب مديرية الشؤون البيئية (الاقليم الاول) مديراً تنفيذياً لها.

نقل المدير التنفيذي للشؤون الرياضيه/ تكليف المهندس / ابراهيم كريم محمد الهبارنة الى مرتب مديرية الشؤون البيئية (الاقليم الثاني) مديراً تنفيذياً لها/ تكليف.

نقل المدير التنفيذي لمجموعة العمل الثقافي للمدن العربية المهندس/ عبدالله سليمان محمود الحراسيس الى مرتب مديرية الشؤون البيئية (الاقليم الثالث) مديراً تنفيذياً لها.

نقل المدير/تكليف/ بكر حازم ندیم الملاح الى مرتب مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية مديراً لها / تكليف.

نقل مدير منطقة العبدلي المهندس/ محمود احمد محمود العموش الى مرتب قطاع التنمية المجتمعية بوظيفة مدير وتكليفه لإشغال وظيفة المدير التنفيذي للرياضه بالوكالة.

نقل مدير وحدة متابعة وصيانة محطات الباص السريع التردد المهندس/ طارق يوسف احمد ابو حماد الى مرتب منطقة بدر الجديدة مديراً لها.

نقل مدير منطقة بدر الجديدة المهندس/ عبدالوهاب محمد نهار اللوزي الى مرتب منطقة العبدلي مديراً لها.

كما وافق رئيس لجنة امانة عمان على تنسيب مدير المدينة بإجراء التعديلات التالية على الهيكل التنظيمي لقطاع الاشغال العامة وما تقتضيه متطلبات التعديل وحسب الاتي:

- نقل تبعية وحدة متابعة وصيانة محطات الباص السريع التردد من مديرية النقل العام وانشاء البنية التحتية للنقل الى مديرية ادامة المرافق والمباني.

- نقل المدير/ تكليف المهندس/ محمد ربيع مكازي السليحات الى مرتب وحدة متابعة

- نقل تبعية وحدة متابعة وصيانة محطات الباص السريع التردد من مديرية النقل العام وانشاء البنية التحتية للنقل الى مديرية ادامة المرافق والمباني .

- نقل المدير/تكليف المهندس/محمد ربيع مكازي السليحات الى مرتب وحدة متابعة وصيانة محطات الباص السريع التردد مديراً لها تكليف .

- نقل مدير وحدة متابعة وصيانة محطات الباص السريع التردد المهندس/طارق يوسف احمد ابو حماد الى مرتب منطقة بدر الجديدة مديراً لها .

- نقل مدير منطقة بدر الجديدة المهندس/عبدالوهاب محمد نهار اللوزي الى مرتب منطقة العبدلي مديراً لها .

نقل المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة المهندس / غازي فلاح عبد الحديد الى مرتب مديرية الشؤون البيئية (الاقليم الاول) مديراً تنفيذياً لها.

- نقل المدير التنفيذي للشؤون الرياضية/تكليف المهندس / إبراهيم كريم محمد الهبارنه الى مرتب مديرية الشؤون البيئية (الاقليم الثاني) مديراً تنفيذياً لها/تكليف .

- نقل المدير التنفيذي لمجموعة العمل الثقافي للمدن العربية المهندس / عبدالله سليمان محمود الحراسيس الى مرتب مديرية الشؤون البيئية (الاقليم الثالث) مديراً تنفيذياً لها.

- نقل المدير/تكليف / بكر حازم نديم الملاح الى مرتب مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية مديراً لها / تكليف .

- نقل مدير منطقة العبدلي المهندس/محمود احمد محمود العموش الى مرتب قطاع التنمية المجتمعية بوظيفة مدير وتكليفه لإشعال وظيفة المدير التنفيذي للرياضه بالوكالة.