لمواجهة إصابات حراس المرمى التكتيكية .. قاعدة جديدة تثير الجدل في الكرة الإنجليزية

خبرني - تستعد مسابقات كرة القدم الإنجليزية لتطبيق تجربة جديدة اعتبارا من موسم 2026-2027 للحد من استغلال بعض الفرق توقفات اللعب الناتجة عن ادعاء حراس المرمى الإصابة لأغراض تكتيكية، بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على التجربة.

وستطبق التجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري البطولة الإنجليزية، والدوري الوطني، إلى جانب مسابقات كرة القدم النسائية في إنجلترا، في إطار جهود تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسة واستمرار إيقاع المباريات.

وبموجب النظام الجديد، إذا أوقف الحكم المباراة لعلاج حارس المرمى، سيتعين على أحد لاعبي فريقه من غير حراس المرمى مغادرة أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب، في خطوة تهدف إلى الحد من التوقفات التكتيكية التي تمنح الفرق فرصة لإعادة تنظيم صفوفها أو تلقي تعليمات من الجهاز الفني.

ويمنح الحكم المدرب 10 ثوان لاختيار اللاعب الذي سيغادر الملعب، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يخرج قائد الفريق تلقائيا لمدة دقيقة.

وتستثني القاعدة الجديدة الحالات التي يتعرض فيها الحارس لإصابة حقيقية، مثل الإصابات الناتجة عن احتكاك أو مخالفة أو نزيف أو الحالات التي تستوجب تدخلا طبيا فوريا، إذ لن يطبق عليها الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد الانتقادات خلال المواسم الأخيرة لظاهرة لجوء بعض حراس المرمى إلى السقوط دون احتكاك واضح لإيقاف اللعب، بما يتيح لفرقهم التقاط الأنفاس أو عقد اجتماعات تكتيكية قصيرة على خط الملعب، وهو ما اعتبرته جهات مسؤولة في اللعبة سلوكا يؤثر في انسيابية المباريات وعدالة المنافسة.