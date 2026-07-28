تراجع طفيف في الطلب على المشتقات النفطية بالاردن

خبرني - سجلت مبيعات المشتقات النفطية انخفاضا بنسبة 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل حجمها إلى 1.76 مليون لتر ، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأكدت بيانات الوزارة ، انخفاض حجم مبيعات مادة البنزين "أوكتان 90" الأكثر طلبا محليا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، ليصل إلى 713 مليون لتر تقريبا.

فيما سجلت مبيعات مادة البنزين "أوكتان 95" أكبر ارتفاعا في النصف الإول من العام الحالي، وصلت إلى 6.5% حيث بلغ حجم مبيعاتها 80.5 مليون لتر.

وارتفعت مبيعات مادة السولار بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة، ليتجاوز حجم مبيعاتها 902 مليون لتر.

وسجلت مادة الكاز أكبر نسبة ارتفاعا وصلت إلى 25% ووصل حجم مبيعاتها إلى 62 مليون لتر.