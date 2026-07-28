عاد إلى السجن بعد 3 أيام من الإفراج عنه بالعفو العام

خبرني - عاد شخص إلى السجن بعد ثلاثة ايام فقط من خروجه بموجب قانون العفو العام، وذلك عقب اتهامه بسرقة كيس نظارات وهاتف خلوي من لمواطنين اثنين، في قضية انتهت بحكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقال احد المتضررين، انه اكتشف تعرضه للسرقة فتوجه مباشرة إلى المركز الامني لتقديم بلاغ رسمي، مؤكدا ان المتهم كان معروفا لدى الاجهزة الامنية في المنطقة.



واوضح ان رجال الامن ابلغوه بان المشتبه به خرج من السجن قبل ثلاثة ايام فقط بموجب قانون العفو العام، ليتم بعد ذلك تحديد مكان وجوده وبدء اجراءات ملاحقته من جديد.

وأضاف ان القضية احيلت إلى القضاء خلال وقت قصير، حيث مثل المتهم امام المحكمة للنظر في التهم المسندة اليه.

وخلال الجلسة، سأل القاضي المتهم عن سرقة كيس النظارات، فاعترف بارتكابها، ليصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.



وفيما انكر المتهم سرقة الهاتف الخلوي، واجهته المحكمة بالادلة المتوفرة، قبل ان تقرر ادانته والحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف اضافية.

وبذلك، بلغ مجموع العقوبة الصادرة بحق المتهم ثلاث سنوات ونصف، لتنتهي القضية بعودته إلى السجن بعد ايام قليلة من الافراج عنه.