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  • محمد الشرنوبي يحذف كل صوره من إنستغرام ويكتفي بمكعب روبيك

محمد الشرنوبي يحذف كل صوره من إنستغرام ويكتفي بمكعب روبيك

  • 28 تموز 2026
  • 14:12
محمد الشرنوبي يحذف كل صوره من إنستغرام ويكتفي بمكعب روبيك

خبرني - أثار الفنان المصري محمد الشرنوبي حالة من الجدل بعدما حذف جميع صوره ومنشوراته من حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، واكتفى بالإبقاء على منشور واحد فقط يحمل صورة لمكعب روبيك، دون الكشف عن سبب هذه الخطوة.

وزاد الغموض بعدما أرفق الصورة، مساء أمس الاثنين، بعبارة نأسف على التأخير، جار تحديث المنتج، من دون أي توضيح أو إعلان رسمي، مما دفع جمهوره إلى تداول العديد من التكهنات حول ارتباط الأمر بعمل فني جديد أو مفاجأة يستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة، إلا أن الشرنوبي لم يؤكد أياً من هذه التوقعات حتى الآن.


وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة الفنان محمد الشرنوبي، حيث اعتبرها البعض تشويقاً لعمل فني جديد، بينما اعتبرها آخرون أنها ستكون استراحة محارب لاستعادة قواه.

وكان آخر ظهور لمحمد الشرنوبي في دراما رمضان بمسلسل إش إش بطولة مي عمر، والذي عرض في موسم رمضان 2025، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، حول الراقصة الشعبية إش إش التي تقدمها مي عمر وهي راقصة درجة ثالثة تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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