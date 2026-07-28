وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية

خبرني - أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، موجها القوات بالاستعداد لاحتلال أحد مخيمات الضفة الغربية، على غرار ما قال إنه جرى في طولكرم ونور شمس وجنين.

وقال كاتس، الثلاثاء، إنه أوعز للجيش "بالاستعداد لاحتلال مخيم في الضفة الغربية كما فعلنا في طولكرم ونور شمس وجنين".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "دمر 70% من قطاع غزة، ونقل نموذج عملياته إلى جنوب لبنان".

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال كاتس إن "للولايات المتحدة اعتبارات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن مصالحنا وتتجاوزها".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا، مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات جديدة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق عدة، وسط تحذيرات أممية من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية.

واقتحمت قوات الاحتلال الاثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله، وبلدة نحالين غرب بيت لحم، حيث أخطرت فلسطينيين بإخلاء منازل ومنشآت تجارية تمهيدًا لهدمها، ضمن حملة تستهدف 14 منزلًا ومنشأة في البلدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم، أدت إلى تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيًا، إضافة إلى إصدار 254 إخطارًا جديدًا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.