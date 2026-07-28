عبيدات : نتوقع استقطاب استثمارات نوعية في مدينة الزرقاء الصناعية

خبرني - قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، الثلاثاء، إن المدن الصناعية تستضيف ما يقارب ألف شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار وفرت ما يقارب 65 ألف فرصة عمل.

وأضاف خلال لقاء مع وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي: "وقعنا 61 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2026".

وتوقع عبيدات استقطاب استثمارات نوعية في مدينة الزرقاء الصناعية بحلول نهاية العام.

ولفت إلى أن الشركة رافد مهم وحيوي للاقتصاد الوطني، والمدن الصناعية أمام منعطف استراتيجي في مسيرتها الممتدة لـ46 عاما.

وأوضح عبيدات أنه من الخطط المستقبلية للشركة يتمثل بإعادة وتأهيل المدن القائمة لتصبح مدنا خضراء.

وقال عبيدات إن الحكومة قدمت حوافز أسهمت بجذب العديد من الاستثمارات في المدن الصناعية بالجنوب.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بتنفيذ خطة ترويجية تستهدف شركات عالمية لاستقطاب استثمارات تتعلق بالصناعات الهندسية وتجميع السيارات.

بدوره أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة أن الأردن يتمتع بمناخ استثماري مرن آمن ومستقر مكنه من تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وقال النوايسة إن مشاريع المدن الصناعية تحظى باهتمام ملكي متواصل، ويؤكد ذلك زيارة جلالة الملك عبدﷲ الثاني الأخيرة إلى مشروع المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء.

وأوضح النوايسة أن المدن الصناعية تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية.

وتعتبر شركة المدن الصناعية الأردنية الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية والتي أنشئت في عام 1980 كأحد روافد الاقتصاد الوطني وقد حققت خلال مسيرتها التي تجاوزت ربع قرن أداءً تنموياً واستراتيجياً فعالاً إذ عملت بتنسيق وثيق مع القطاع الخاص في ترويج الأردن كبيئة ملائمة ومتميزة للاستثمار ، وعملت الشركة وفق المفهوم الشمولي للمدن الصناعية وخدمات البنية التحتية الحديثة وتوفير أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين .

وقد حازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية في الأردن بفضل خبرات كرست لتقديم الأفضل وحصلت على شهادة الجودة ISO وعلى ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.