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الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارعي الجيش و الهاشمي 

  • 28 تموز 2026
  • 13:56
الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارعي الجيش و الهاشمي 

خبرني  -  تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارعي الجيش و الهاشمي، في منطقة ماركا، مساء اليوم ، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

و قال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة المهندس رائد العرجان أن أعمال التعبيد ستبدأ في شارع الجيش و ستكون من جسر رغدان ولغاية جسر المربط، تليها في شارع الهاشمي من جسر رغدان ولغاية طلوع الشابسوغ. 

وأشار الى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. 
 

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