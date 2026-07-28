التطورات الجيوسياسية والأسواق المالية: كيف تنتقل التأثيرات إلى المستثمرين؟

خبرني - بقلم لؤي عازر- الرئيس التنفيذي - سي آف أي الأردن (CFI):

لا تتفاعل الأسواق المالية مع التطورات الجيوسياسية بوصفها أحداثًا بذاتها، بل بوصفها إشارات قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين حول مسار الاقتصاد في المرحلة المقبلة؛ إذ إنّه وحين يلوح في الأفق ما يوحي بتغيّر محتمل في وتيرة النمو، أو مستويات التضخم، أو تدفقات التجارة، أو مسار أسعار الفائدة، يُبادر المستثمرون إلى إعادة تسعير هذه الاحتمالات، لينعكس ذلك الاستقراء الجديد مباشرة على أسعار الأصول.

من هنا، تُقرأ حركة الأسواق بوصفها استجابة لما هو آتٍ، لا لما وقع فعلًا. فما إن تظهر معلومة من شأنها أن تُعدّل من فهم المستثمرين لتداعيات حدث ما على الاقتصاد، حتى تبدأ الأسعار بالتحرك، قبل أن تترجم هذه التداعيات إلى أرقام اقتصادية ملموسة على أرض الواقع.

ويُحدَّد حجم هذا التفاعل بمدى ما يحمله الحدث من تحوّل متوقّع في المشهد الاقتصادي، لا بحجم الضجة الإعلامية المصاحبة له. فقد يستحوذ حدث على تغطية واسعة دون أن يترك أثرًا يُذكر في الأسواق، في حين يدفع تطور أقل بروزًا إلى تحركات أعمق، إذا ما أفضى إلى إعادة تقييم جوهرية للمخاطر أو لقرارات الاستثمار.

كيف تستجيب فئات الأصول للتطورات الجيوسياسية؟

لا تستقبل فئات الأصول المختلفة التطوراتِ الجيوسياسيةَ بمنطق واحد، ذلك أنَّ كلَّ فئة منها تخضع لمحدّدات اقتصادية مختلفة. ولهذا قد يدفع الحدث ذاته بعضَ الأصول نحو الارتفاع، بينما يجرّ أصولًا أخرى إلى التراجع، أو يمرّ عليها مرورًا لا يكاد يُحدث أثرًا، تبعًا لطبيعة انعكاسه على الاقتصاد.

فحين ترتبط التطورات الجيوسياسية بأسواق الطاقة، يكون النفط في مقدمة الأسواق المتفاعلة، إذ ينعكس أيّ تبدّل في توقعات العرض أو الطلب على أسعاره بسرعة لافتة. وإذا ما ارتفعت أسعار الطاقة، فقد يمتد أثرها إلى معدلات التضخم، لتنسحب تباعًا على توقعات أسعار الفائدة.



أما الذهب، فيشهد عادة إقبالًا متزايدًا في أوقات الغموض أو ما يطلق عليه في عالم الاقتصاد مصطلح "عدم اليقين"، غير أن أداء هذا المعدن الأصفر لا يُقرأ بمعزل عن عوامل أخرى كأسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار؛ ما يجعل تحركاته تتفاوت من أزمة إلى أخرى، حتى حين تبدو الظروف الجيوسياسية على تشابه ظاهري.

وفي أسواق الأسهم، ترتبط التحركات بتوقعات أداء الشركات ومستوى النشاط الاقتصادي عمومًا؛ فقد تستفيد قطاعات بعينها من تطور جيوسياسي معين، بينما تتحمّل قطاعات أخرى وطأته سلبًا، بحسب طبيعة أعمالها ومدى ارتباطها بالمتغيرات الاقتصادية الناجمة عنه. وعلى المنوال ذاته، تتفاعل العملات والسندات مع توقعات أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال، بما يجعل الحدث الواحد يولّد استجابات متباينة عبر فئات الأصول المختلفة.

ما الذي يحدد استجابة الأسواق للتطورات الجيوسياسية؟

قد تتشابه تطورات جيوسياسية عدة في مظهرها الخارجي، بينما يتباين تأثيرها في الأسواق تباينًا واضحًا، ويعود ذلك إلى أنّ المستثمرين لا يقيّمون الحدث بذاته، وإنما في ضوء السياق الاقتصادي المحيط به، ومدى ما يُنتظر أن يتركه من أثر في النشاط الاقتصادي.

فحين يكون الحدث متوقعًا، تكون الأسواق قد استوعبت جانبًا كبيرًا من تداعياته سلفًا، لأنّ المستثمرين يكونون قد أدرجوا هذه التوقعات ضمن قراراتهم الاستثمارية مسبقًا، ولهذا تميل تحركات الأسعار إلى الانحصار في نطاق محدود. أمّا حين يأتي الحدث مباغتًا، أو يفضي إلى تحوّل جوهري في التوقعات الاقتصادية، فقد تشهد الأسواق تقلبات أوسع، وذلك انعكاسًا لإعادة تقدير المستثمرين لملامح المشهد الاقتصادي.

كما تلعب البيئة الاقتصادية القائمة دورًا في تحديد حجم الاستجابة؛ ففي مراحل النمو المستقر والتضخم المنضبط، تبدي الأسواق قدرة أكبر على امتصاص الصدمات. أمّا حين تتقاطع التطورات الجيوسياسية مع تباطؤ اقتصادي، أو ارتفاع في التضخم، أو مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة، فقد يتضخم أثرها، ذلك أن المخاطر الطارئة تتراكب حينئذ مع تحديات اقتصادية قائمة أصلًا.

وبينما قد تفضي بعض هذه التطورات إلى تقلبات عابرة قصيرة الأجل، فإنّ الاتجاهات الكبرى للأسواق على المدى الطويل تبقى مرهونة بعوامل اقتصادية أساسية، كالنمو الاقتصادي، وأرباح الشركات، والسياسات النقدية. ومن ثمّ، لا تُترجَم التحركات اللحظية بالضرورة إلى تحوّل في الاتجاه الاستثماري العام.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمر؟

يمنح فهم التطورات الجيوسياسية المستثمرَ عمقًا إضافيًا في قراءة تحركات الأسواق، ذلك أنّ متابعة الأخبار لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلّا حين تُقرن بفهم انعكاساتها على النمو الاقتصادي، والتضخم، وأسعار الفائدة، وسواها من المحددات التي تصوغ قيمة الأصول. عندئذ يغدو المستثمر قادرًا على تمييز ما إذا كانت هذه التطورات تُحدث تحوّلًا حقيقيًا في الأساسيات الاقتصادية، قبل أن يبني عليها قراره الاستثماري.

ومن هذا المنطلق، تكتسب إدارة المخاطر أهمية مضاعفة، إذ تتيح للمستثمر تقييم مدى تعرّض محفظته للتقلبات، ومراجعة توزيع استثماراته، واتخاذ قرارات مستندة إلى التحليل الاقتصادي، بمنأى عن الانجرار خلف التحركات القصيرة الأجل.

ويبقى تنويع المحفظة الاستثمارية من أنجع الأدوات في مواجهة فترات الغموض، لأنه يحدّ من تأثير أي متغير اقتصادي بمفرده على الأداء العام للاستثمار، ويمنح المستثمر مرونة أكبر على التكيّف مع تبدّل الظروف الاقتصادية، أيًّا كان مصدرها.

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