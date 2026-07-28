خريجات دفعة 1999 يستعدن ذكريات الدراسة في زيارة مؤثرة إلى جامعة البترا بعد 27 عامًا

خبرني - استقبلت جامعة البترا مجموعة من خريجات دفعة عام 1999 في زيارة حملت عنوان "رحلة إلى ذكريات الماضي الجميل"، أعادت إليهن ذكريات سنوات الدراسة بعد مرور سبعة وعشرين عامًا على تخرجهن من الجامعة، التي كانت تُعرف آنذاك باسم جامعة البنات الأردنية.

واسترجعت الخريجات، خلال جولتهن في الحرم الجامعي، أجمل الذكريات التي جمعتهن في مقاعد الدراسة، مستذكرات أسماء الأساتذة والزميلات والمباني التي شهدت بدايات مسيرتهن العلمية، في أجواء غلب عليها الحنين والاعتزاز، حيث عادت الضحكات والذكريات لتملأ أروقة الجامعة، وكأن الزمن لم يمضِ.

وأبدت الخريجات إعجابهن الكبير بما شهدته الجامعة من تطور نوعي في بنيتها التحتية وبرامجها الأكاديمية، مشيرات إلى التوسع الكبير في مرافقها، وما يزين الحرم الجامعي من مساحات خضراء وأشجار وأزهار، إلى جانب استحداث كليات وتخصصات حديثة، وفي مقدمتها كلية طب الأسنان، التي تتميز بتجهيزاتها المتطورة وتصميمها العصري، بما يعكس المكانة الأكاديمية المرموقة التي وصلت إليها الجامعة.

وأكدت الخريجات أن هذه الزيارة عززت لديهن مشاعر الفخر بالانتماء إلى جامعة البترا، التي أسهمت في بناء مسيرتهن العلمية والمهنية، معربات عن اعتزازهن بما حققته الجامعة من إنجازات وتطورات على مختلف المستويات.

وضم الوفد الزائر:

• الصيدلانية أمل خالد أبو زهرة.

• الصيدلانية رنا جمال حماد.

• الأستاذة دينا محمود رمضان.

• الصيدلانية رانية مازن حماد.

• الأستاذة الدكتورة داليا عايش علي.

• الصيدلانية سماح سليمان خريم.

• الصيدلانية فداء محمود جمعة.

وفي ختام الزيارة، تقدمت الخريجات بجزيل الشكر والتقدير إلى المهندس خالد اعريم علي، المدير العام لجامعة البترا، والدكتور ضرار حسن بلعاوي، رئيس قسم الصيدلة السريرية ومساعد العميد للشؤون السريرية، والأستاذ علاء عربيات، مدير دائرة العلاقات العامة والدولية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ومرافقتهن خلال الجولة، التي أتاحت لهن الاطلاع على أبرز ما شهدته الجامعة من تطور وتميز، مؤكدات أن جامعة البترا ستبقى بيتًا للعلم، وموطنًا للذكريات الجميلة.