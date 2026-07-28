مؤسسة المتقاعدين العسكريين توضح آلية اختيار المستفيدين من الوظائف

خبرني - أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أن اختيار المستفيدين من شواغر أبناء المتقاعدين العسكريين تم وفق أسس ومعايير واضحة ومعلنة، وبما يضمن أعلى درجات العدالة والشفافية بين نحو 65 ألف متقدم.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن عملية الاختيار استندت إلى نظام احتساب نقاط من أصل 100 علامة، شمل أربعة معايير رئيسية، هي سنة تجنيد ولي الأمر، وسنة إحالته إلى التقاعد، وسنة الحصول على المؤهل العلمي، وعدد الأشقاء غير المعينين.

وأوضحت أن معيار سنة تجنيد ولي الأمر خُصص له 20 علامة، يحصل بموجبه من جُند ولي أمره عام 1972 وما قبل على العلامة الكاملة، فيما تتناقص العلامات تدريجياً بحسب سنة الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وأضافت أن معيار سنة الإحالة إلى التقاعد خُصص له أيضاً 20 علامة، بحيث يحصل من أُحيل ولي أمره إلى التقاعد عام 1982 وما قبل على العلامة الكاملة، مع تناقص العلامات تدريجياً وفق سنة الإحالة.

وبيّنت المؤسسة أن سنة الحصول على المؤهل العلمي حظيت بأعلى وزن في عملية التقييم بواقع 40 علامة، إذ يحصل من تخرج عام 2006 وما قبل على العلامة الكاملة، ثم تتناقص العلامات تدريجياً حتى عام 2025.

وفيما يتعلق بمعيار الأشقاء غير المعينين، أوضحت المؤسسة أنه خُصص له 20 علامة، بواقع أربع علامات عن كل شقيق غير معين، وبحد أقصى خمسة أشقاء، وذلك لتعزيز فرصة الأخ الأكبر تخرجاً في الأسرة.

وأكدت المؤسسة أن توزيع الشواغر جرى وفق المحافظات ومكان إقامة المتقدمين، مع تخصيص المقاعد لكل محافظة بحسب نسبة المتقاعدين العسكريين فيها، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، بما يضمن عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين أبناء المتقاعدين في مختلف أنحاء المملكة.

وأشارت إلى أنه جرى احتساب العلامات لجميع المتقدمين واختيار أصحاب أعلى النقاط ضمن الحصة المخصصة لكل محافظة، مؤكدة أن جميع الطلبات خضعت للمراجعة أكثر من مرة لضمان النزاهة والحيادية.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسماء المعلنة أُرفقت بالمعايير المعتمدة وآلية احتساب النقاط، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات أمام جميع المتقدمين.

وختمت المؤسسة بالتأكيد على أن هذه المكرمة تأتي تقديراً لعطاء المتقاعدين العسكريين وتضحياتهم، وحرصاً على توفير فرص عادلة لأبنائهم، داعية الراغبين بالاستفسار عن النتائج إلى مراجعة المؤسسة للاطلاع على العلامات والنتائج الخاصة بكل متقدم.