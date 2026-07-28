البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم للعام الخامس على التوالي

خبرني - تأكيداً لالتزامه بدعم الثقافة والإبداع وتمكين المواهب الشابة في المملكة والمنطقة، أعلن البنك الأردني الكويتي عن مواصلة رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم للعام الخامس على التوالي، والذي يُقام تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي– رئيسة المهرجان خلال الفترة من 26 تموز ولغاية 3 آب المقبل، تحت شعار "ما وراء الإطار".

ويُعد مهرجان عمّان السينمائي الدولي من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، حيث يحتفي بالأفلام الأولى للمخرجين، ويجمع نخبة من صنّاع السينما من مخرجين ومنتجين ونقّاد من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح مساحة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية المعاصرة من خلال لغة السينما، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي داعم للصناعات الإبداعية والثقافية.

كما يسهم المهرجان في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الإبداعية من خلال توفير فرص نوعية لصناع الأفلام الشباب للتواصل مع خبراء القطاع، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن استمرار البنك في رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي يأتي انطلاقاً من استراتيجية مؤسسية واضحة تُعنى بدعم المبادرات التي تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع، وفي مقدمتها المبادرات الثقافية والإبداعية التي تسهم في تمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.

وأضاف البطيخي: "نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأن الاستثمار في الثقافة والفنون هو استثمار في الإنسان، وأن دعم المنصات التي تمنح الشباب فرصاً للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم ينسجم مع رؤيتنا في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر ابتكاراً وتنوعاً. وقد أصبح مهرجان عمّان السينمائي الدولي نموذجاً ملهماً في دعم صناعة السينما العربية وإبراز المواهب الواعدة".

وتنسجم هذه الرعاية مع استراتيجية البنك الأردني الكويتي في دعم الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تُسهم في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز حضور الأردن على خارطة الصناعات الإبداعية، بما يعكس التزام البنك في إحداث أثر إيجابي في المجتمع.