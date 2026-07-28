الكويت.. تأييد حكم سجن قاتل بائع بقالة سحله بمركبته أثناء فراره

خبرني - أيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في الكويت، برئاسة المستشار نصر آل هيد، حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بسحل بائع بقالة حتى الموت أثناء فراره بمسروقات لا تتجاوز قيمتها دينارين.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم طلب مشتريات من بقالة في منطقة المطلاع، ثم انطلق بمركبته دون سداد ثمنها، وعندما حاول البائع منعه، أغلق المتهم نافذة المركبة على يدي المجني عليه، وقاده لمسافة تقارب 30 متراً قبل أن يتركه يسقط أرضاً، متأثراً بالإصابات التي أودت بحياته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد والسرقة بالعنف، إلا أن محكمة الجنايات انتهت إلى تعديل الوصف القانوني إلى الضرب المفضي إلى الموت، وقضت بحبسه 15 عاماً مع الشغل والنفاذ.

ورفضت محكمة الاستئناف استئناف المتهم، كما رفضت طعن النيابة العامة المطالب بتشديد العقوبة، لتؤيد الحكم الصادر بحقه.