تحالف مصرفي يمنح (السعودية للطاقة) تمويلاً بـ15.8 مليار ريال

خبرني - أبرمت الشركة ؤ اتفاقية تسهيلات تمويل بنظام المرابحة الإسلامي بقيمة 15.8 مليار ريال، في ثاني اتفاقية من نوعها تعقدها منذ بداية العام، مما يسهم في تلبية أغراضها العامة ودعم خططها الاستثمارية.

تبلغ مدة التمويل سبع سنوات، ويقدمه تحالف يضم سبعة بنوك محلية، هي البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، بحسب إفصاح الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

يأتي الاتفاق بعد حصول الشركة في فبراير الماضي على تسهيلات مرابحة بقيمة 16 مليار ريال لأجل ثلاث سنوات، خُصصت لإعادة تمويل مديونية قائمة. كما جمعت 2.4 مليار دولار من إصدار صكوك دولية في يناير 2026.

ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 0.7% خلال جلسة اليوم ليتداول عند سعر 17.91 ريال للسهم.

أكبر شركة كهرباء في المملكة

تعد السعودية للطاقة (SE)، المعروفة سابقاً باسم "الشركة السعودية للكهرباء"، أكبر شركة كهرباء في المملكة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 74.3% من رأسمالها، فيما تمتلك شركة أرامكو السعودية حصة تبلغ 6.9%.

تدير الشركة سلسلة متكاملة تشمل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تقديم خدمات المشتركين، فيما بلغت أصولها نحو 636 مليار ريال بنهاية 2025، وسجلت إيرادات تشغيلية قياسية عند 102.2 مليار ريال خلال العام نفسه.

وضخت الشركة استثمارات بقيمة 105.6 مليار ريال في مشاريع استراتيجية خلال 2025، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية، وفق تقريرها السنوي. في المقابل، بلغ إجمالي المطلوبات والالتزامات المالية نحو 378 مليار ريال بنهاية العام الماضي، إضافة إلى التزامات مستحقة للحكومة السعودية بقيمة 173.6 مليار ريال.

تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 11.5 مليون مشترك، وتدير شبكة نقل بطول 104.6 ألف كيلومتر دائري، بينما يصل إجمالي أطوال شبكاتها الكهربائية إلى نحو 859 ألف كيلومتر دائري، مدعومة بـ1315 محطة فرعية.

وفي إطار التحول نحو الطاقة النظيفة، ارتفعت القدرة التراكمية لمشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة إلى 12.3 غيغاواط، فيما عززت الشركة مرونة المنظومة الكهربائية من خلال نشر أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تبلغ 6 غيغاواط/ساعة.