شركات الاتصال تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية

احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة..

خبرني -تأكيداً على التزام قِطاع الاتصالات الوطني بمسؤوليته البيئية، وتعزيزاً لدوره المحوري بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والحد من آثار التغيّر المناخي؛ أطلقت شركات الاتصالات الثلاث في الأردن (زين الأردن وأورنج الأردن وأمنية إحدى شركات Beyon) مبادرة مشتركة لزراعة الأشجار في غابة أورنج بمحافظة جرش، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.

وتأتي هذه المبادرة في ظِل تزايد التحديات البيئية وتعاظم تداعيات التغيّر المناخي، الأمر الذي يجعل من تعزيز الغطاء النباتي والحفاظ على النظم البيئية أولوية وطنية تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المملكة على التكيّف مع التحديات البيئية المستقبلية.

وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 2000 شجرة حرجية لما لها من دور محوري في تحسين جودة الهواء ودعم التنوّع الحيوي والحد من انجراف التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، إلى جانب مساهمتها في امتصاص الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، كما تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الثلاث لخفض بصمتها الكربونية وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة التي تدعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

كما تُجسّد المبادرة أنموذجاً يُحتذى به لتضافر جهود شركات قِطاع الاتصالات والقِطاع الخاص عبر تنفيذ مشاريع بيئية ذات أثر مستدام وملموس تُرسّخ مفهوم المسؤولية البيئية باعتبارها شراكة فاعلة تُسهم بدعم الأولويات الوطنية وحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل البيئي التطوعي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وشهدت الفعالية حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن فيليب منصور، والرئيس التنفيذي لشركة أمنية جون ديلفز، إلى جانب عدد من موظفي الشركات الثلاث وعدد من الإعلاميين وصنّاع المحتوى وناشطي منصات التواصل الاجتماعي الذين بدورهم شاركوا في زراعة الأشجار.

وأكدت الشركات الثلاث أن هذه المبادرة تعكس اتساق الجهود وتكاملها بين شركات قطاع الاتصالات في دعم الأولويات البيئية الوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأن مواجهة التحديات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب شراكات فاعلة بين مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات، وأضافت أن حماية البيئة اليوم تمثل استثماراً استراتيجياً في المستقبل وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق استدامة البيئة والطبيعة للأجيال القادمة.