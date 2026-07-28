بعد انضمامه إلى معسكر برشلونة.. سبورت تتغزل في حمزة عبد الكريم

خبرني - سلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على اصطحاب المدير الفني لفريق برشلونة هانز فليك 17 لاعبا شابا إلى معسكر إنجلترا التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وتوجه برشلونة إلى إنجلترا لبدء معسكره التدريبي الاستعدادي للموسم الجديد المرتقب 2026-2027 الذي يستمر حتى يوم 3 أغسطس المقبل.

ويخوض برشلونة مباراتين وديتين في إنجلترا ضد برمنغهام سيتي وبريستون نورث إند، يومي الجمعة والإثنين المقبلين.

وشهدت قائمة برشلونة المستدعاة لخوض المعسكر التدريبي في إنجلترا تواجد 17 لاعبا من فريق الشباب، في ظل غياب العديد من النجوم الأساسيين كونهم لا يزالون يحظون بعطلة صيفية بعد مشاركتهم في كأس العالم.

ومن ضمن أولئك الشباب هناك المصري حمزة عبد الكريم الذي قدم ظهوره الأول رفقة كتيبة هانز فليك يوم الجمعة الماضي خلال مباراة يوروبا، حيث فاز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن حمزة عبد الكريم: "مهاجم من الطراز الرفيع، يتمتع بثقة كبرى من جانب برشلونة يبلغ 18 عاما وشارك في كأس العالم رفقة منتخب مصر مؤخرا".

وأضافت: "انضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قادمًا من الأهلي وأبلع نظيره برغبته في تفعيل بند الشراء قبل أسابيع قليلة، يعد لاعبا محوريا في منطقة الجزاء وهو من نوعية اللاعبين الذين غالبا ما يفتقر إليهم لاماسيا".

وضمت قائمة الشباب كذلك بخلاف حمزة عبد الكريم كل من: إيكر رودريغيز، ياكو، تشافي إسبارت، ألفارو كورتيس، جوفري تورنتس، جوردي بيسكير، تومي ماركيز، برايان فاريناس، إبراهيم ديارا، أوريان جورين، غيلي فرنانديز، تونكارا، أوسكار جيستاو، أليكس جونزاليس، شين كلويفرت وتوني فرنانديز.