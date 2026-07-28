للمرة الأولى في تاريخه.. مركز دبي المالي العالمي يتخطى 10 آلاف شركة

خبرني - مركز دبي المالي العالمي يتجاوز 10 آلاف شركة نشطة للمرة الأولى في تاريخه، بنمو سنوي بلغ 30% خلال النصف الأول من 2025.

وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1933 شركة، بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات.

وجاءت هذه النتائج في تصريح للنائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نشره عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أشاد فيه بالنتائج الإيجابية التي يحققها مركز دبي المالي العالمي وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها الاقتصادية D33، لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

وأضاف أنه "في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته".

وتأتي هذه النتائج في سياق أداء استثنائي يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيله، مدعوماً باستراتيجية تنويع طموحة جعلت القطاعات غير النفطية تشكل العمود الفقري للناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2025، تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 78% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع توقعات بتجاوز هذه النسبة 80% قريباً.