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رسميا .. زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

  • 28 تموز 2026
  • 12:35
رسميا زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

خبرني  - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول، خلفا لديدييه ديشان، بعقد يمتد أربعة أعوام حتى نهائيات كأس العالم 2030.

ويتولى صانع الألعاب السابق المتوَّج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 1998، مهمة خلافة زميله السابق ديشان الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026، بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022.

ويخوض زيدان تجربته الأولى على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعدما حقق نجاحات لافتة مع ريال مدريد، إذ قاده إلى التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني، قبل ابتعاده عن التدريب منذ عام 2021.

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