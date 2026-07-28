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بعد حادث القدس المروع.. أحمد الطيبي يطلب الدعاء لابنة شقيقه

  • 28 تموز 2026
  • 12:31
بعد حادث القدس المروع أحمد الطيبي يطلب الدعاء لابنة شقيقه

خبرني - أعلن النائب في الكنيست أحمد الطيبي أن ابنة شقيقه ألين معتصم الطيبي أُصيبت بجروح خطيرة في حادث سير وقع أمس داخل محطة وقود في القدس، بعد انحراف شاحنة واصطدامها بالمحطة قبل أن تنقلب.

وقال الطيبي، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن ألين كانت تعبئ الوقود لسيارتها لحظة وقوع الحادث، مشيراً إلى أن شقيقتها ووالدتها تعرضتا لإصابات ورضوض طفيفة.

وأضاف أن ألين خضعت لعملية جراحية معقدة في ساقها استغرقت نحو سبع ساعات، ولا تزال ترقد في غرفة العناية المركزة، داعياً لها بالشفاء العاجل والكامل.

وكانت طواقم الإسعاف والإطفاء قد تعاملت مع الحادث، الذي أسفر عن إصابات وأضرار في محطة الوقود.

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