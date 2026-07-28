الأردن .. الزراعة تكشف اسباب وقف استيراد اللحوم من رومانيا

خبرني - قال مساعد الامين العام لوزارة الزراعة للثروة الحيوانية الدكتور مصباح الطراونة، ان ظهور الامراض في بعض الدول المصدرة للمواشي يعد من ابرز الاسباب التي تؤثر على حركة الاستيراد واسعار اللحوم في المملكة، موضحا ان الاردن اوقف استيراد اللحوم من رومانيا منذ نحو شهر ونصف، بسبب الاوضاع الصحية وانتشار الامراض هناك، في اطار الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الغذاء.

وبين الطراونة في تصريحات إذاعية ، ان ارتفاع اسعار اللحوم في الاردن لا يرتبط بالسوق المحلي وحده، وانما يعود بالدرجة الاولى الى عوامل عالمية تؤثر على حركة الاستيراد وكلف الانتاج والنقل، مشيرا الى ان المملكة تعتمد بشكل كبير على استيراد جزء من احتياجاتها من اللحوم لتلبية الطلب في السوق.

وبين ان نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم في الاردن تتراوح بين 38 و40 بالمئة، بينما يتم استيراد نحو 60 بالمئة من احتياجات المملكة من لحوم الاغنام والابقار، الامر الذي يجعل السوق المحلية تتأثر باي تغيرات تشهدها الاسواق العالمية.

واوضح الطراونة ان اسعار اللحوم تتأثر بعدة عوامل خارجية، في مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الانتاج، والتغيرات المستمرة في الاسعار العالمية، اضافة الى تكاليف الشحن والنقل والاستيراد التي يتحملها المستوردون، وهو ما ينعكس في النهاية على اسعار البيع داخل السوق المحلية.

وبين ان تأثير الحرب الاقليمية على اسعار اللحوم ما يزال محدودا، حتى مع اغلاق باب المندب، لافتا الى ان الاردن يعتمد على ميناء طرطوس لدخول شحنات اللحوم والاعلاف وغيرها من مدخلات الانتاج، الامر الذي ساهم في استمرار تدفق الامدادات وعدم حدوث اضطرابات كبيرة في السوق.

واكد الطراونة ان اسعار اللحوم في الاردن تعد من بين الافضل والاكثر اعتدالا مقارنة بالعديد من دول الجوار، رغم التحديات العالمية التي يشهدها هذا القطاع، مشيرا الى ان الحكومة تتابع تطورات السوق بشكل مستمر لضمان استقرار التوريد والمحافظة على توفر اللحوم للمواطنين.

ووجه الطراونة في ختام حديثه مناشدة مباشرة الى تجار اللحوم، دعاهم فيها الى تقليل هوامش الربح، ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الاعباء المالية عن الاسر، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.