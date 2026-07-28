رويترز: مقترح عُماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي

خبرني - أفاد مصدر خليجي الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية.

وأضاف المصدر لرويترز أن المقترح العُماني يحظى بدعم إقليمي.

ويستند المقترح إلى نموذج مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعُماني، قضايا تتعلق بأمن مضيق هرمز، وفق بيان نشره على قناته في تطبيق "تيليغرام" الثلاثاء.

وذكر البيان أن عراقجي ناقش مع الوزيرين "أحدث التطورات الثنائية والإقليمية" مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون ومواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة.

ويسود هدوء حذر بين إيران والولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي، في ظل توقف الضربات المباشرة بين الطرفين، بالتزامن مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مفاوضات "عميقة جدًا" مع طهران، وتحركات دبلوماسية إقليمية ودولية للبحث عن مخرج من المواجهة.

ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن وقف لإطلاق النار أو اتفاق بين الجانبين، إلا أن توقف العمليات العسكرية بالتزامن مع استمرار الاتصالات يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة الحالية، وما إذا كانت تمثل تهدئة غير معلنة أم توقفًا مؤقتًا بانتظار نتائج المسار التفاوضي.

وجاء هذا الهدوء بعد 13 ليلة متتالية من الضربات الأميركية على إيران، قابلتها طهران بهجمات استهدفت، بحسب إعلانها، قواعد ومصالح أميركية في المنطقة، قبل أن يتوقف الطرفان عن تنفيذ ضربات مباشرة جديدة.