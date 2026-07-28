سميرات: سنواصل تطوير الخدمات عبر سند

خبرني - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن القفزة التي حققها الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة خلال عام واحد تعكس تسارع تنفيذ مستهدفات التحول الرقمي، وتترجم التوجيهات الملكية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير خدمات أكثر سهولة وجودة تضع المواطن واحتياجاته في مركز عملية التصميم والتطوير.

وأضاف سميرات أن ارتفاع نتيجة المملكة بمقدار 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ووصولها إلى أعلى مستوى خلال أربعة أعوام، يؤكد أن جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية بدأت تنعكس بصورة ملموسة على مستوى نضوجها وتكاملها وجودة تقديمها.

وأكد أن الإنجاز المتحقق هو ثمرة للعمل التكاملي بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات الحكومية والفرق الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات عبر تطبيق "سند" والمنصات الحكومية، والتوسع في الخدمات المترابطة والاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستخدم.

وأوضح أن التحول الرقمي الحكومي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمة إلكترونيا، بل يشمل إعادة تصميم رحلة المستخدم، وتبسيط المتطلبات والإجراءات، وتعزيز الربط بين المؤسسات، وتوسيع استخدام الهوية الرقمية، ورفع مستويات الأمن والاستمرارية والموثوقية.

وأظهر مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2025، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تحقيق الأردن قفزة نوعية بعد ارتفاع نتيجته من 63% في عام 2024 إلى 71% في عام 2025، مسجلاً تقدماً بمقدار 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ومحققاً أعلى نتيجة له خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وبيّن المؤشر أن نتيجة الأردن تطورت من 59% في عام 2022 إلى 64% في عام 2023، و63% في عام 2024، قبل أن ترتفع إلى 71% في عام 2025، ليسجل خلال العام الأخير وحده زيادة تفوق مجمل التحسن الذي تحقق بين عامي 2022 و2024، فيما بلغ التقدم التراكمي للمملكة 12 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.

وصنف التقرير الأردن ضمن الدول ذات مستوى "النضوج المتقدم" في الخدمات الحكومية الرقمية، في نتيجة تعكس الأثر المتنامي لبرامج التحول الرقمي، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتعزيز الربط وتبادل البيانات بين المؤسسات.

وسجل الأردن نتائج لافتة في المؤشرات المرتبطة بتوافر الخدمة وتطورها، أبرزها تحقيق 97% في مستوى الربط بين المؤسسات الحكومية، بما يعكس التقدم في تكامل الأنظمة وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، و95% في مستوى تطور الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية، و95% في توافر البيانات الحكومية المفتوحة، إلى جانب تسجيل 91% في استمرارية تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية.

كما سجلت المملكة 89% في مستوى أمن القنوات الرقمية، و80% في النفاذ إلى الخدمات باستخدام الهوية الرقمية، وهي نتائج تعكس تطور البيئة الممكنة لتقديم خدمات حكومية رقمية آمنة ومترابطة وموثوقة.

وعلى مستوى الركائز الرئيسية للمؤشر، حقق الأردن 72% في توافر الخدمة وتطورها، و65% في استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها، فيما سجل أعلى نتائجه في ركيزة الوصول إلى الجمهور بنسبة 82%، محققاً فيها مستوى نضج رقمي "متقدم جداً"، وهو ما يشير إلى تطور جهود التعريف بالخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل والدعم، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى الخدمات والاستفادة منها بصورة أكثر سهولة.

وشمل تقييم الأردن 99 خدمة حكومية تابعة لـ41 مؤسسة، تغطي مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة للأفراد ومؤسسات الأعمال، من أصل 100 خدمة ذات أولوية يعتمدها المؤشر في تقييم مستوى نضوج الخدمات الرقمية في الدول العربية.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن النتيجة المتحققة تمثل محطة مهمة في مسيرة تحديث الخدمات الحكومية، وحافزاً لمواصلة البناء على الإنجاز، وصولاً إلى منظومة رقمية متكاملة تقدم خدمات أكثر سهولة وكفاءة وجودة، وتوفر على المواطنين الوقت والجهد، وتسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.