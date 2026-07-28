عمّان الأهلية تشارك في مبادرة (رقميّتها) لتمكين المرأة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

خبرني - في إطار رسالتها الرامية إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، شاركت جامعة عمّان الأهلية بصفتها شريكًا استراتيجيًا في فعاليات إطلاق مبادرة “رقميّتها”، التي ينظمها تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في محافظة البلقاء، وذلك من خلال مشاركة الدكتورة نور الدباس، نائب عميد شؤون الطلبة، ممثلةً عن الجامعة.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية والأكاديمية التي تجمع جامعة عمّان الأهلية مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، وبالتعاون مع كلية تقنية المعلومات في الجامعة، بهدف تمكين المرأة الأردنية من اكتساب المهارات العملية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز دورها في مجالات التعليم، وسوق العمل، وريادة الأعمال، ويدعم جاهزيتها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأكدت الجامعة أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتسخير خبراتها الأكاديمية وإمكاناتها التقنية لخدمة المجتمع، من خلال الدور الذي تضطلع به كلية تقنية المعلومات وعمادة شؤون الطلبة في نشر ثقافة الابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي، انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل وبناء مجتمع معرفي مستدام.

واختُتمت فعاليات الإطلاق بتكريم جامعة عمّان الأهلية تقديرًا لدورها كشريك استراتيجي فاعل في إنجاح المبادرة ودعم جهود تمكين المرأة رقميًا، حيث تسلمت الدكتورة نور الدباس الدرع التكريمي، الذي سلمه عطوفة محافظ البلقاء الدكتور فيصل المساعيد، إلى جانب السيدة ألفيرا جريسات، مقررة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في محافظة البلقاء، تقديرًا لإسهامات الجامعة في نقل المعرفة الرقمية الحديثة وخدمة المجتمع المحلي.