عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين

خبرني - استضافت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة بكلية الصيدلة ومركز الحوراني للتعلم الالكتروني، امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط للمرة الرابعة على التوالي، الذي نظمته نقابة الصيادلة الأردنيين في مختبرات الجامعة، بمشاركة نحو 570 طالبًا وطالبة من طلبة كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية.

وحضر فعاليات الامتحان كل من أمين سر مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين ورئيس لجنة الامتحان الدكتور عبد الحميد عليمات، ورئيس لجنة الامتحان الدكتور ماهر الزيود، وأمين صندوق النقابة الدكتور يوسف أبو ملوح، وعضو لجنة الامتحان الدكتور محمد أبو عصب، إلى جانب عميدة كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية الدكتورة أروى عمر الخطيب ومدير مركز الحوراني للتعلم الالكتروني المهندس وائل عنبوسي.

ويأتي تنظيم هذا الامتحان في إطار الشراكة والتعاون بين جامعة عمّان الأهلية ونقابة الصيادلة الأردنيين، وحرص الجانبين على تعزيز كفاءة طلبة كليات الصيدلة، ورفع جاهزيتهم العلمية والعملية، بما يسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل وفق أعلى المعايير المهنية.

كما يهدف الامتحان إلى تقييم مخرجات التعليم الصيدلاني، وقياس مدى مواءمتها مع متطلبات المهنة واحتياجات القطاع الصحي، بما يعزز جودة التعليم الصيدلاني ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات والمهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة واقتدار.

وأكدت نقابة الصيادلة الأردنيين أهمية استمرار التعاون مع كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية، مشيرة إلى أن عقد مثل هذه الامتحانات يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى المهني للصيادلة الجدد، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

من جانبها، أكدت جامعة عمّان الأهلية اعتزازها باستضافة هذا الحدث الوطني، انطلاقًا من دورها في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم الصيدلاني، وتوفير بيئة أكاديمية ومخبرية متقدمة تخدم الطلبة وتعزز الشراكة مع المؤسسات المهنية، بما يحقق أهداف الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وخدمة المجتمع.