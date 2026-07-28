حين يكون الإنسان أول العناوين فأنت في رحاب الهاشميين

خبرني - كتب الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب شركات السياحة والسفر الأردنية بلال روبين:

ليست القيادة تاجًا يتوج به الرأس، ولا منصبًا يعلو بصاحبه فوق الناس، بل هي خلقٌ يترجمه السلوك، وهيبةٌ تُولد من التواضع قبل السلطة، ومن القدرة على الوصول إلى القلوب قبل الوصول إلى المواقع.

وما نشهده في مواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ليس مشهدًا عابرًا تلتقطه عدسات الكاميرات، بل هو امتداد لنهج هاشمي عريق جعل الإنسان دائمًا محور الاهتمام، واحترام العامل قيمة، والقرب من الناس عهدًا لا يتغير.

حين ينحني ولي العهد ليصافح عاملًا بصدق ودفء، فإن المشهد يتجاوز حدود الصورة ليصبح رسالة إنسانية عميقة؛ رسالة تؤكد أن عظمة القادة لا تُقاس بعلو المقام، بل بقدرتهم على رؤية قيمة كل إنسان، وتقدير كل يد تعمل بإخلاص من أجل الوطن.

فالأوطان العظيمة لا تُبنى فقط بالقرارات الكبرى والمشاريع العملاقة، بل تُبنى أيضًا بتلك اللحظات الإنسانية التي تمنح كل فرد شعورًا بأنه جزء أساسي من الحكاية الوطنية. فالعامل الذي يجد الاحترام، والشاب الذي يجد من يستمع إليه، والمواطن الذي يشعر بقرب قيادته منه، جميعهم شركاء في صناعة المستقبل.

هكذا هم الهاشميون… سلالة جعلت من التواضع عنوانًا، ومن خدمة الناس شرفًا، ومن القرب من أبناء الوطن نهجًا راسخًا. لم تكن المناصب يومًا جدارًا يفصل بينهم وبين الناس، بل كانت مسؤولية تزيدهم قربًا منهم. فالتواضع عندهم ليس موقفًا عابرًا أمام الكاميرات، بل إرث متجذر وقيمة أصيلة صنعت مكانة في وجدان الأردنيين.

نفخر بك يا سمو ولي العهد لأنك تقدم صورة القيادة التي تُلهم بالفعل قبل القول، وتكسب المحبة بالأخلاق قبل الألقاب، وتؤكد أن أعظم الأوسمة ليست تلك التي تُعلّق على الصدور، بل تلك التي تُمنح في قلوب الناس تقديرًا واحترامًا ووفاءً.

ويبقى الأردن بقيادته الهاشمية شاهدًا على أن الهيبة الحقيقية لا تُفرض بالقوة، بل تُبنى بالثقة والمحبة والاحترام. فالتاريخ لا يحفظ فقط ما يقوله القادة، بل ما يتركونه من أثر في حياة الناس وذاكرتهم.

حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، وحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأدام على الأردن قيادته الهاشمية التي بقيت مدرسة في الشرف والمسؤولية والإنسانية، قيادةً تكتب مواقفها صفحات مضيئة في تاريخ الوطن ووجدان أبنائه.