تحذير طبي من الإفراط في استخدام مكملات الكالسيوم

خبرني - حذّر الطبيب الروسي مكسيم لابوخين من أن تناول مكملات الكالسيوم غير المنضبط ودون إشراف طبي أو مبرر صحي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الصحة.

وقال الطبيب في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية: "يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول مكملات الكالسيوم بشكل عشوائي، اعتقادا منهم بأنها تحسن صحة الشعر والأظافر والأسنان، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهذه الأنسجة تعتمد أساسا على الكيراتين والأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت، بينما يقتصر الدور الرئيسي للكالسيوم على دعم صحة العظام والجهاز العصبي".

وأضاف: "تناول مكملات الكالسيوم لا يحسن صحة الشعر أو الأظافر، إذ يتجه الكالسيوم إلى العظام أو يبقى في مجرى الدم، كما أنه لا يفيد مينا الأسنان، التي يكتمل تكوينها بين سن 13 و15 عاما، وتحتاج للحفاظ عليها إلى الفلورايد الموجود في معجون الأسنان".

وحذر الطبيب من أن الاستخدام العشوائي لهذه المكملات قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد تناول الجرعة. وأضاف أن تناولها بانتظام دون حاجة طبية لمدة خمس سنوات قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كما يرفع خطر تكوّن حصوات الكلى بنحو 20%.

ونصح لابوخين الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بفحص مستويات الحديد والنحاس والزنك، نظرا لدورها الأساسي في إنتاج الكيراتين، موصيا بالحصول على هذه العناصر من مصادرها الطبيعية، مثل المأكولات البحرية والبقوليات والحبوب والمكسرات. كما حذر من أن الإفراط في تناول الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد والزنك في الجسم.

وشدد الطبيب على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية واستشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، مع التأكد من مستوى فيتامين D، الذي يؤدي دورا أساسيا في تعزيز امتصاص الكالسيوم من الغذاء.