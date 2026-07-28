طبيب قلب يكشف الطريقة الوحيدة لإبطاء شيخوخة عضلة القلب

خبرني - يشير الدكتور يوري كونيف، أخصائي أمراض القلب، إلى أنه يمكن إبطاء تدهور عضلة القلب والحفاظ على صحتها من خلال تغيير نمط الحياة واتباع عادات صحية.وأوضح أن الأدوية المتوفرة حتى الآن لم تُظهر تأثيرا ملحوظا في تجديد خلايا أنسجة القلب.

وأشار إلى أن الأطباء سبق أن توصلوا إلى أن خلايا عضلة القلب تخضع لتغيرات هيكلية كبيرة مع التقدم في العمر. وحدد العلماء الروس أربع علامات رئيسية لشيخوخة خلايا القلب، تؤثر في قدرتها على الانقباض ومستوى قدرتها على التحمل بشكل عام.

وأضاف أن الوسائل الطبية المستخدمة حاليا لعلاج تدهور حالة عضلة القلب لا تزال محدودة الفعالية في المرحلة الحالية من التطور العلمي، مؤكدا أن أي محاولات لإبطاء العمليات غير القابلة للعكس يجب أن تعتمد على استراتيجية طويلة الأمد. وتدعم هذه النتائج الملاحظات المستخلصة من المتابعة الطويلة للمرضى الراغبين في الحفاظ على صحة أجسامهم.

وقال: "يعد اتباع نمط حياة صحي للوقاية الوسيلة الأكثر فعالية حاليا، أما العوامل الطبية الأخرى فإما أنها غير فعالة أو أن تأثيرها لا يزال ضعيفا للغاية".

وأكد الطبيب أن النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم يظلان العاملين الأساسيين للحفاظ على وظائف الأعضاء، موضحا أن غياب النهج المنهجي في العناية بالصحة يسرّع عمليات الشيخوخة في الجسم. كما أن قلة الحركة لفترات طويلة قد تؤدي إلى تغيرات سلبية في عضلة القلب، ما ينعكس على جودة الحياة مع التقدم في العمر.

وأشار إلى ضرورة إجراء دراسات علمية أساسية طويلة الأمد، تمتد لأكثر من 10 سنوات، لتقييم التغيرات المرتبطة بالعمر بصورة أكثر دقة. وأضاف أن العديد من العادات التي يكتسبها الإنسان في سن مبكرة تلعب دورا مهما في تحديد صحة القلب والأوعية الدموية مستقبلا، لذلك يمكن للنشاط اليومي البسيط أن يكون بديلا فعالا عن الإجراءات الطبية المعقدة، بشرط الانتظام فيه.

ولفت إلى أن تعديل النظام الغذائي يكتسب أهمية خاصة لدى كبار السن، إذ يبدأ الجسم بعد سن الخمسين بالتعامل بشكل أكثر حساسية مع الضغوط اليومية، ما يستدعي إعادة النظر في العادات الغذائية. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تؤثر بعمق في وظائف الجسم، من خلال تحسين صحة الأوعية الدموية وتنظيم عمليات الأيض، في حين تساعد بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي وتجنب العوامل الغذائية الضارة على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.