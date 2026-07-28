الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار

خبرني - تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4044.81 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنحو 1% الاثنين. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.8% إلى 4045.40 دولارا.

تمسك الدولار بأعلى مستوى له في شهر، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال إيليا سبيفاك مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في شبكة المحتوى المالي تيستيلايف "نتأرجح في هذا النطاق الضيق بين 3950 دولارا و4200 دولار، وأعتقد أن السوق تنتظر فقط إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء، اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن نسبة التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة بدون تغيير تبلغ 62%، في حين يتوقع 38% من المشاركين في السوق رفعا في أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل، وهو ما يمثل ارتفاعا عن 16% مسجلة قبل أسبوع.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالا بنسبة 81%؛ لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 57.30 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 1605.14 دولارات، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1271.09 دولارا.