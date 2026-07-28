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الأردن.. طقس صيفي حتى الخميس وحار الجمعة

  • 28 تموز 2026
  • 08:39
الأردن طقس صيفي حتى الخميس وحار الجمعة

خبرني - تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، إذ يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29- 16، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40- 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة الجمعة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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