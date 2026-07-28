‏نجوم الأغنية الأردنية يحيون أمسية غنائية ضمن فعاليات مهرجان جرش

خبرني - واصلت نقابة الفنانين الأردنيين، مساء الاثنين، تقديم أمسياتها الغنائية على المسرح الروماني في عمّان، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، المقامة تحت شعار "إرث يمتد... أجيال تلتقي".

‏واستهلت الأمسية بمشاركة الفنان حسين السلمان، الذي قدم باقة من أعماله الوطنية والشعبية، مستعرضا مسيرة فنية امتدت لسنوات، تميز خلالها بصوت متجدد وحضور لافت أسهم في ترسيخ الأغنية الأردنية التي تعكس المكانة التي تحظى بها في وجدان الجمهور.

‏كما أحيا الفنان ماجد زريقات جانبا من الأمسية، مقدما مختارات من أعماله الوطنية والعاطفية والتراثية، التي ارتبطت بذاكرة الأردنيين، فيما أطل الفنان سعد أبو تاية بمجموعة من الأغاني الوطنية والبدوية الأصيلة التي عكست خصوصية الموروث الأردني وأصالته.

وعلى هامش الأمسية، كرم نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح عددا من الفنانين تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم في بناء الحركة الثقافية والفنية على المستويين المحلي والعربي، وفي مقدمتهم الفنان موفق الرهايفة، الذي ترك بصمة راسخة في الإذاعة الأردنية وأسهم في إخراج أعمال إذاعية شعبية خالدة، إضافة إلى دوره في تأسيس نقابة الفنانين، والمشاركة في صياغة قانونها.

‏كما استذكرت النقابة الفنان الراحل سهيل إلياس، الذي أثرى مسيرة الإذاعة والتلفزيون الأردنيين، وكان من أبرز رواد فن الدوبلاج، وأسهم في إعداد أجيال من الفنانين وإنتاج العديد من الأعمال الدرامية، لتبقى تجربته علامة مضيئة في تاريخ الفن الأردني، والذي تسلمها عنه الفنان علي عليان.

‏كما شمل التكريم الفنان توفيق نجم، تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية الأردنية، إلى جانب تكريم المخرج المسرحي مشهور الحديد، الذي كرّس تجربته لخدمة المسرح الأردني، وأسهم بترسيخ حضوره محليا وعربيا من خلال أعماله التي جسدت رسالة المسرح بوصفه أداة للوعي والإبداع وحفظ الهوية الثقافية.

‏وأكد الممثل والمخرج كرم الزواهرة، الذي أدار الأمسية، أن تكريم الرواد والمبدعين يجسد الوفاء لمسيرتهم، ويعكس الحرص على صون الذاكرة الثقافية الوطنية، والاحتفاء بمن أسهموا في بناء المشهد الفني الأردني وتعزيز حضوره عربيا، انسجاما مع رسالة مهرجان جرش في الاحتفاء بالإبداع الأردني وتكريم رموزه.

وتتواصل فعاليات المدرج الروماني، تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، بأمسية غنائية يحييها خالد بركات ويوسف عياش، بمرافقة فرقة جوقة نغم الموسيقية، ضمن البرنامج الفني للمهرجان.