الغارديان: الداخلية البريطانية تعرقل لم شمل العائلات من غزة

خبرني - ذكرت صحيفة "الغارديان" أن وزارة الداخلية البريطانية تعيق إجلاء النساء والأطفال من غزة، على الرغم من إعلان وزارة الخارجية عن استعدادها لإجلاء السكان ولم شمل الأسر.

وقالت الصحيفة: "وزارة الداخلية البريطانية تعرقل إجلاء عشرات النساء والأطفال من قطاع غزة، على الرغم من إعلان وزارة الخارجية عن استعدادها لإخراج السكان".

وبحسب الصحيفة، أعلنت وزارة الداخلية في سبتمبر 2025 عن تعليق النظر في طلبات لم الشمل لعائلات اللاجئين، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم قواعد جديدة وأكثر صرامة في الربيع. ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا عن أي تغييرات حتى الآن، ولا تزال العملية مجمدة.

ويلقي التقرير الموسع لصحيفة "الغارديان" الضوء على تفاصيل وأبعاد إضافية تعكس حجم الأزمة والخلاف الداخلي بين الوزارات البريطانية.

وبحسب الصحيفة، في الوقت الذي تؤكد فيه الخارجية البريطانية استعدادها التام لتسهيل وإتمام إجراءات إخراج العائلات العالقة من قطاع غزة، تصر وزارة الداخلية (Home Office) على وضع عوائق بيروقراطية وإدارية تمنع هؤلاء النساء والأطفال من دخول الأراضي البريطانية. وتبرر الداخلية البريطانية تصرفها بأن بعض الأفراد أو العائلات قد يشكلون خطرا أمنيا محتملا، وهو ما تسبب في تجميد الملفات.