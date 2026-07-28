المغربي وليد الركراكي على رادار منتخب عربي

خبرني - دخل المدير الفني للمنتخب المغربي السابق، وليد الركراكي، قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب عربي جديد خلال الفترة المقبلة.

ورحل وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب عقب قيادة "أسود الأطلس" للفوز بلقب بطل كأس أمم إفريقيا مطلع 2026.

وأشارت القناة "الرابعة" العراقية إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع وليد الركراكي ضمن المرشحين لتولي المسؤولية الفنية لمنتخب "أسود الرافدين".

ويستعد العراق لخوض غمار كأس آسيا 2027 خلال الفترة المقبلة، حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان.

وسبق لمنتخب العراق التتويج بلقب كأس آسيا في نسخة 2007، على حساب نظيره السعودي بفوزه عليه بهدف وحيد في النهائي.

ويمتلك وليد الركراكي تجربة تدريبية مميزة شهدت قيادة فرق الفتح الرباطي المغربي والوداد إلى جانب الدحيل القطري والمغرب.

فقد توج المدرب المغربي مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي في 2022، وقبل ذلك بالدوري القطري في عام 2020 مع الدحيل والدوري المغربي في 2016 مع الفتح الرباطي.

وقاد وليد الركراكي منتخب بلاده إلى تحقيق أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر 2022، إضافة إلى الفوز مع "أسود الأطلس" بلقب بطل كأس أمم إفريقيا 2025.