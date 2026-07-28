ثلاثة عصائر حمراء قد تخفض ضغط الدم وتحمي قلبك

خبرني - أشارت أبحاث إلى أن ثلاثة أنواع من العصائر الحمراء قد تساعد في خفض ضغط الدم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة على مستوى العالم. وتعني هذه الحالة أن القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يضع مع مرور الوقت ضغطا إضافيا على الأعضاء الحيوية مثل القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى أضرار دائمة.

ويرتبط ارتفاع الضغط أيضا بعدد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى الخرف.

ولحسن الحظ، هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن إجراؤها لخفض ضغط الدم، مثل الإقلاع عن التدخين، وزيادة النشاط البدني، وتقليل استهلاك الكحول.

كما يلعب النظام الغذائي دورا حاسما، حيث يعتبر الإفراط في تناول الملح من أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع الضغط.

وبينما يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن ترفع ضغط الدم، يمكن لأخرى أن تخفضه. ومن بين هذه الأخيرة، يمكن لثلاث عصائر أن تحدث جميعها فرقا ملحوظا، وهي:

عصير الشمندر

على الرغم من كونه خيارا غير مألوف للشرب، إلا أن عصير الشمندر غني بالنترات – وهي مركبات طبيعية قد تساعد على خفض ضغط الدم. وذلك لأن الجسم يحول النترات إلى أكسيد النيتريك، الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

وقد فحصت مراجعة علمية نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition عام 2022، سبع دراسات حول تأثيرات عصير الشمندر على ضغط الدم، ووجدت أن المشروب خفض ضغط الدم الانقباضي لدى الأفراد المصابين بارتفاع الضغط.

عصير الطماطم

في عام 2019، فحصت دراسة نشرت في مجلة Food Science and Nutrition تأثير عصير الطماطم غير المملح على المشاركين.

واستهلك المشاركون نحو 200 مليلتر من المشروب يوميا في المتوسط لمدة عام واحد. ونتيجة لذلك، لاحظ الباحثون انخفاضا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى 94 شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج أو مقدمات ارتفاع الضغط.

عصير الرمان

ربطت أبحاث عصير الرمان بتحسين ضغط الدم. ففي عام 2017، حلل تحليل تلوي (تحليل إحصائي) نشر في مجلة Pharmacological Research، ثماني تجارب علمية شملت 574 فردا.

وشرب بعض المشاركين العصير بانتظام لمدة أسبوعين، بينما استمر آخرون لمدة 18 شهرا. وخلص التحليل إلى أن عصير الرمان خفض كلا من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مع حدوث الانخفاض في الضغط الانقباضي بغض النظر عن مدة الاستهلاك.

توصيات عامة لخفض ضغط الدم:

• اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

• ممارسة الرياضة بانتظام – بهدف القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين أسبوعيا.

• إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

• عدم الإفراط في تناول الملح – تجنب الأطعمة المالحة أو إضافة الملح إلى وجباتك.

• عدم الإفراط في شرب الكحول.

• عدم الإفراط في تناول الكافيين – المشروبات الغنية بالكافيين تشمل القهوة والشاي والكولا.

• الإقلاع عن التدخين.

وإذا كنت قلقا بشأن ضغط دمك، يجب عليك استشارة الطبيب.