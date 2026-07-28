ديمبيلي يكشف موقفه من عرض الهلال السعودي

خبرني - حسم جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عثمان ديمبيلي ، موقفه من العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط ديمبيلي بعقد مع نادي باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2028، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، يتطلع إلى تحسين شروط عقده بعد تتويجه بالكرة الذهبية العام الماضي.

بيد أن النادي الفرنسي لم يكن مستعدا لدفع راتب قدره 50 مليون يورو سنويا، مما جعل رحيله احتمالا واردا، وسعى بالتالي نادي الهلال والعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ضمه، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ودخل نادي الهلال في مفاوضات مكثفة مع ممثلي عثمان ديمبلي لبحث إمكانية ضمه بعرض مالي ضخم.

ولكن شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن ديمبيلي رفض عرض نادي الهلال، وأبلغ النادي السعودي برغبته في الاستمرار مع باريس سان جيرمان، مؤكدا أن أولويته تتمثل في تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وتشير التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقده.