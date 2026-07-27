بشكتاش: الرضوخ لطلبات صلاح سيدخلنا في مشاكل قانونية

خبرني - كشف أوندير أوزين المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي أن الرضوخ لطلبات النجم المصري محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس سيدخل النادي في مشاكل قانونية.

وقال أوزين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح، تتعلق بحقوق الصورة بشكل غير مسبوق، لم يتم توفيرها لأي لاعب من قبل.

وأوضح: هناك سقف معين حدده رئيس النادي، وهناك أيضاً نسبة قانونية للعمولات، وتجاوزها سيورطنا في مشاكل قانونية، لذا تعاملنا بواقعية، وقررنا الانسحاب من المفاوضات، وعرضنا لضم محمد صلاح بالشروط التي حددناها يبقى قائماً.

وختم: إذا وصلنا رد إيجابي بشأن هذا العرض، بإمكاننا حينها إتمام الصفقة، ومن غير الوارد أن نتقدم بأي عرض آخر، الأمر متروك لممثلي اللاعب الذين أخبرونا بأنهم يتفاوضون مع أندية أخرى، أما نحن فلن نتراجع عن موقفنا.