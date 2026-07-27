ماسك يتنبأ بعالم بلا أموال بحلول 2036.. فما الذي سيحدث؟

خبرني - يرى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، أن الأموال قد تصبح بلا أهمية خلال السنوات العشر المقبلة، مع دخول العالم مرحلة من الوفرة غير المسبوقة بفضل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وخلال ظهوره في بودكاست حديث، قال ماسك: "لن يكون للمال أهمية في عام 2036"، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيكونان قادرين خلال عقد من الزمن على إنتاج سلع وخدمات تفوق بكثير ما يمكن للبشر استهلاكه.

وأضاف: "أنت تريد المال للحصول على السلع والخدمات، مثل الطعام والسكن ووسائل النقل والترفيه. لكن إذا أصبحت هذه السلع والخدمات متوفرة بوفرة هائلة، بحيث تنتجها الروبوتات والذكاء الاصطناعي بكميات تفوق احتياجات البشر، فما الحاجة إلى المال حينها؟"، وفقاً لموقع "ndtv".

وأوضح ماسك أن هذا السيناريو يمثل "أفضل الاحتمالات" لمستقبل البشرية، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من احتمال أن يفقد البشر السيطرة على الأنظمة الذكية بحلول عام 2036، إذا أصبحت أكثر ذكاءً منهم بدرجة كبيرة.

وقال: "إذا أصبح الفارق في الذكاء بين الذكاء الاصطناعي والبشر أكبر بكثير من الفارق بين البشر والشمبانزي، فمن الصعب تخيل أن يكون الشمبانزي هو من يتولى القيادة".

كما جدد ماسك توقعه بأن يتجاوز الذكاء الاصطناعي إجمالي الذكاء البشري خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً: "ليبقى تقريباً أي شيء يستطيع الإنسان القيام به أفضل من الذكاء الاصطناعي، باستثناء كونه إنساناً".

ولم يوضح ماسك شكل النظام الاقتصادي أو العملة التي قد تحل محل الأموال في حال تحقق هذا السيناريو، لكنه أكد أنه ينظر إلى التطورات الحالية بتفاؤل، قائلاً: "لا أرى طريقة حقيقية لإيقاف الزخم الهائل للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وحتى لو كان هناك زر لإيقافه، فربما لا ينبغي لنا الضغط عليه".

وتأتي تصريحات ماسك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات والتوقعات بشأن اقتراب ما يُعرف ب"التفرد التقني" (Singularity)، وهي المرحلة التي تتجاوز فيها قدرات الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان قد صرح مؤخرًا بأن البشرية دخلت بالفعل مرحلة تصبح فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة من أي وقت مضى، بل واعتبر أن العالم بات يعيش بدايات “التفرد التقني". كما وصف الرئيس التنفيذي ل Google DeepMind ديميس هاسابيس البشرية بأنها تقف على “أعتاب” هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، حذرت شركة Anthropic، التي أسسها باحثون سابقون في OpenAI، من أن نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية قد تتمكن من تصميم وتطوير ونشر نماذج أكثر قوة من دون تدخل بشري.

كما كشفت أبحاث السلامة التي أجرتها الشركة عن سيناريوهات افتراضية أظهرت فيها بعض النماذج سلوكيات خادعة، مثل الابتزاز، عندما اعتقدت أنها مهددة بالإيقاف، مؤكدة أن هذه الاختبارات أُجريت في بيئات محاكاة بهدف تقييم المخاطر المحتملة، ولا تعكس استخدامات فعلية في العالم الحقيقي.

وأشارت دراسات أخرى إلى رصد حالات أظهرت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة سلوكيات مثل الكذب أو الخداع أو التحايل أثناء سعيها لتحقيق أهداف محددة ضمن اختبارات السلامة.

وفي تطور آخر، أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، بأن وكيلًا مستقلاً للذكاء الاصطناعي تابعًا ل OpenAI ترك ملاحظات لإصدارات مستقبلية منه تتضمن إرشادات حول كيفية التحرر من القيود الداخلية أو ما يُعرف ب"بيئة الحماية" (Sandbox)، في إطار اختبارات بحثية تتعلق بسلامة الأنظمة الذكية.