إطلاق نار قرب القنصلية الأميركية في تورونتو

خبرني - أعلنت الشرطة الكندية أن إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباح الاثنين، قرب القنصلية الأميركية في مدينة تورونتو، من دون أن يسفر عن إصابات، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار قرب البعثة الدبلوماسية خلال أربعة أشهر.

وقالت شرطة تورونتو عبر منصة إكس إن عناصرها "سمعوا إطلاق نار في المنطقة"، مشيرة إلى أن "سيارة سيدان بيضاء شوهدت وهي تغادر المكان".

وأوضحت الشرطة أنها طوّقت المنطقة وعثرت على فوارغ طلقات نارية، مؤكدة عدم تسجيل أيّ إصابات وعدم تحديد هوية أيّ مشتبه فيهم إلى الآن.

من جانبها، شكرت القنصلية الأميركية شرطة تورونتو على "استجابتها" للحادث.

وكان رجلان أَطلقا في 10 آذار، أعيرة نارية في اتجاه القنصلية، في حادثة وصفتها الشرطة آنذاك بأنها "تمسّ الأمن القومي"، ما دفع السلطات إلى تعزيز الحماية حول المقارّ الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية في المدينة، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوقفت الشرطة في حزيران، رجلَين يبلغان 18 و19 عاما في إطار التحقيقات المتعلّقة بحادثة إطلاق النار السابقة، مشيرة إلى أنهما جُنّدا لتنفيذ أعمال عنف، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما أفادت الشرطة بأنها تحقّق في سلسلة حوادث إطلاق نار تتبع أسلوبا متشابها ومتكررا، من بينها استهداف كنيس يهودي في تورونتو في الثاني من آذار.

