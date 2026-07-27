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الكشف عن أفضل هدف في كأس العالم 2026

  • 27 تموز 2026
  • 23:04
الكشف عن أفضل هدف في كأس العالم 2026

خبرني - حصل سيدني لوبيز كابرال، نجم منتخب كاب فيردي، على جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، وذلك حسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جاء هذا الهدف المذهل خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ32 ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ورغم هذا الأداء، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 3-2، مما أدى إلى خروج المنتخب الأفريقي من هذا الدور.

وقد تفوق هدف كابرال على هدفي كل من الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليحسم الجائزة لصالحه.

وقد أسهمت تسديدة كابرال المتقنة في سكنها المقص العلوي لمرمى إيميليانو مارتينيز في تعديل النتيجة (2-2) خلال تلك المباراة المثيرة التي استلزمت أشواطا إضافية.

يذكر أن منتخب كاب فيردي شارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، واستطاع خلالها الوصول إلى دور الـ32.
 

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