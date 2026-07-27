خريف 2026 قد يشهد أصغر تشكيلة لهواتف آيفون منذ 2019

خبرني - من المتوقع أن تكشف شركة أبل عن طرازات سلسلة آيفون 18 هذا الخريف في سبتمبر كالمعتاد، لكن هناك عدة جوانب قد تجعل إطلاق هذا العام يشبه إطلاق هواتف آيفون غير المعتاد في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

لدى "أبل" العديد من المنتجات الناجحة للغاية، لكن هاتف آيفون لا يزال يمثل جوهرة تاج الشركة، إذ يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيراداتها.

ولهذا، تحرص "أبل" على الحفاظ على جدول زمني ثابت لإطلاق هواتف آيفون، لأن الالتزام بموعد متوقع يساعدها على تلبية توقعات وول ستريت والعملاء، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وعادةً ما تعلن "أبل" عن هواتف آيفون الجديدة في أوائل شهر سبتمبر، وغالبًا ما تكشف عن أربعة طرز جديدة، ثم تطرحها جميعًا في الأسواق خلال الشهر نفسه.

لكن عام 2020 كان استثناءً بسبب جائحة كوفيد-19. ففي ذلك العام، لم يُكشف عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة إلا في شهر أكتوبر، كما طُرح في البداية طرازان فقط، بينما تأجل طرح الطرازين الآخرين حتى شهر نوفمبر.

وتشير الشائعات هذا العام إلى أن خطط إطلاق أبل قد تشهد بعض التغييرات المشابهة.

فعلى الرغم من أنه لا يزال من المتوقع عقد حدث الإطلاق في سبتمبر، فإن "أبل" قد لا تطرح جميع طرز آيفون الجديدة في الوقت نفسه.

وكما حدث في عام 2020، قد يتوفر في البداية طرازان فقط، هما آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

أما هاتف آيفون ألترا، وهو الطراز القابل للطي الذي يترقبه كثيرون، فمن المتوقع الكشف عنه في سبتمبر أيضًا، لكن بعض الشائعات تشير إلى أن موعد طرحه قد يتأخر قليلًا، وقد لا يصل إلى الأسواق إلا بعد أسابيع قليلة من طرح طرازي برو.

وقد تختلف "أبل" أيضًا عن نهجها المعتاد في عدد طرازات آيفون التي ستطرحها.

فإذا صحت الشائعات التي تفيد بتأجيل آيفون 18 الأساسي وآيفون آير 2 إلى ربيع عام 2027، فلن يشهد هذا الخريف سوى إطلاق ثلاثة طرز جديدة، وهو ما سيجعل تشكيلة هواتف آيفون في الخريف الأصغر منذ عام 2019.

وسواء كان ذلك لأسباب استراتيجية، أو بسبب التحديات المرتبطة بأزمة الذاكرة العالمية، أو بصعوبة الإنتاج الضخم لهاتف جديد قابل للطي، فإن خريف عام 2026 قد يحمل عدة أوجه تشابه مع ما حدث في عام 2020.