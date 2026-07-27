تجارة جرش: نحو ألفي فرصة عمل وفرها مهرجان جرش

خبرني - قال رئيس غرفة تجارة محافظة جرش علي العتوم، إن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال 40 وفر نحو ألفي فرصة عمل في القطاع التجاري، شملت العارضين وأصحاب الحرف التقليدية والحرفية ومنتجي الصناعات المحلية، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة.

وقال العتوم، خلال جولة ميدانية رافقه فيها المدير التنفيذي للمهرجان يزن الخضير في عدد من مواقع الفعاليات داخل المدينة الأثرية، إن المهرجان أصبح موسماً اقتصادياً ينتظره التجار وأصحاب الأعمال سنوياً، لما يحققه من زيادة في الحركة الشرائية وارتفاع في أعداد الزوار، الأمر الذي ينعكس على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والفنادق ووسائل النقل.

وأضاف العتوم بأن المهرجان شكّل رافعة اقتصادية إلى جانب رسالته الثقافية، من خلال الحراك الذي أحدثه في الأسواق والقطاعات التجارية والخدمية، مؤكداً أن آثاره الإيجابية امتدت إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.

وأشار العتوم إلى أن المهرجان يتيح لأبناء المحافظة، وخاصة أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة وسيدات المجتمع المحلي، فرصة تسويق منتجاتهم أمام آلاف الزوار، بما يعزز مصادر دخلهم ويدعم الاقتصاد المحلي، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين إدارة المهرجان والقطاع التجاري لتحقيق أفضل النتائج للمحافظة.

وبين المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن خدمة أبناء المجتمع المحلي تمثل أحد الأهداف الرئيسة للمهرجان، مشيراً إلى أن إدارة المهرجان عملت على توسيع مشاركة أبناء وبنات جرش في الجوانب التنظيمية والفنية والخدمية، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات والجمعيات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة في فعالياته.

وأضاف الخضير أن المهرجان يواصل أداء رسالته الثقافية والوطنية بالتوازي مع دوره التنموي، من خلال دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المشاريع الصغيرة وتعزيز مكانة جرش كوجهة ثقافية وسياحية، بما ينعكس إيجاباً على المحافظة وأبنائها.